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Военная операция на Украине ,  
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Силуанов не увидел юридической силы в резолюции ООН по репарациям Украине

Глава Минфина Силуанов: резолюция ГА ООН о репарациях Украине не имеет юридической силы
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН о возмещении Украине ущерба со стороны России не имеет никакой юридической силы, заявил российский министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 24».

«Поэтому мы расцениваем это [как] чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — добавил он.

Документ был принят 14 ноября, он предусматривает создание международного реестра для регистрации задокументированных доказательств «ущерба, потерь или вреда, причиненных всем заинтересованным физическим и юридическим лицам, а также государству Украина вследствие нарушающих международное право деяний Российской Федерации». Резолюции Генеральной ассамблеи ООН носят характер рекомендаций, они не имеют обязательной силы.

Резолюцию поддержали 94 страны, против проголосовали только 14 стран, еще 73 — воздержались. Помимо России против документа проголосовали Эритрея, КНДР, Зимбабве, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа и Сирия.

Российская сторона подвергла резолюцию критике. Постпред при ООН Василий Небензя назвал положения документа «юридически ничтожными» и «попыткой легализовать нелегализуемое» с точки зрения международного права. «Организаторы этого процесса пытаются совершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы», — считают в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что об участии России в восстановлении разрушенного за пределами страны «речи не идет», к резолюции будут относиться как к документу без юридической силы.


 

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Украина Минфин Антон Силуанов репарации
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