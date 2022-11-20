Трамп после разблокировки набрал больше 50 млн подписчиков в Twitter

До блокировки на Трампа были подписаны более 88 млн человек. У Джо Байдена 27,5 млн подписчиков. Больше всего фолловеров у еще одного бывшего президента США — Барака Обамы — 133,2 млн

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Число подписчиков бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после разблокировки в ночь на 20 ноября достигло 52,1 млн человек. До блокировки на него были подписаны более 88 млн человек. По данным сервиса SocialBlade, за 20 ноября на Трампа подписались свыше 51 млн человек.

На президентский аккаунт действуюшего главы США Джо Байдена подписаны 27,5 млн человек (по состоянию на 12:00 мск), на личный — 36,4 млн.

Больше всего подписчиков в Twitter у еще одного бывшего президента США — Барака Обамы — 133,2 млн. На втором месте находится американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск с 117,3 млн подписчиков, на третьем — певец Джастин Бибер с 113,7 млн подписчиков. Затем идут певицы Кэти Перри (108,8 млн) и Рианна (107,2 млн).

Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа в январе прошлого года, когда тот еще был президентом США. Это произошло после штурма Капитолия 6 января сторонниками политика, которые были недовольны победой демократа Байдена. 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В ответ политик решил создать собственную соцсеть и назвал ее Truth Social.

19 ноября Маск, купивший недавно Twitter, запустил в своем профиле опрос, должен ли Трамп вернуться в соцсеть. 52% проголосовавших высказались за. После чего аккаунт экс-президента был восстановлен.

После завершения сделки по покупке Маском соцсети Трамп заявил, что рад, что Twitter «под вменяемым началом», но не сказал, вернется ли на платформу, если новый владелец откажется от пожизненных блокировок. В мае он говорил, что не будет возвращаться в Twitter.