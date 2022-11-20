Трамп после разблокировки набрал больше 50 млн подписчиков в Twitter

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Фигуристы победили в танцах на этапе Гран-при России с двумя падениями Спорт, 13:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:30
Кадыров показал видео обстрела Запорожской АЭС украинскими военными Политика, 13:29
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 13:22
В «Спартаке» спрогнозировали падение посещаемости в три раза из-за Fan ID Спорт, 13:13
Какие стадионы примут чемпионат мира в Катаре. Фоторепортаж Спорт, 13:00 
Трамп после разблокировки набрал больше 50 млн подписчиков в Twitter Технологии и медиа, 12:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сорокин оценил в сотни тысяч евро затраты на отнятый у России финал ЛЧ Спорт, 12:42
Стать себе другом: как навык самосострадания сбережет от выгорания Pro, 12:40
Эрдоган отдал приказ об операции в Ираке и Сирии после саммита G20 Политика, 12:38
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 12:36
Число пострадавших при обстреле в Белгородской области выросло до двух Общество, 12:30
Почему устарела система штрафов за нарушение правил дорожного движения Партнерский проект, 12:11
Назарбаев призвал народ Казахстана к единству на выборах Политика, 11:59
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Трамп после разблокировки набрал больше 50 млн подписчиков в Twitter

Число подписчиков Трампа в Twitter выросло до 50 млн после разблокировки
До блокировки на Трампа были подписаны более 88 млн человек. У Джо Байдена 27,5 млн подписчиков. Больше всего фолловеров у еще одного бывшего президента США — Барака Обамы — 133,2 млн
Twitter TWTR Купить
Фото: Gaelen Morse / Reuters
Фото: Gaelen Morse / Reuters

Число подписчиков бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после разблокировки в ночь на 20 ноября достигло 52,1 млн человек. До блокировки на него были подписаны более 88 млн человек. По данным сервиса SocialBlade, за 20 ноября на Трампа подписались свыше 51 млн человек.

На президентский аккаунт действуюшего главы США Джо Байдена подписаны 27,5 млн человек (по состоянию на 12:00 мск), на личный — 36,4 млн.

Больше всего подписчиков в Twitter у еще одного бывшего президента США — Барака Обамы — 133,2 млн. На втором месте находится американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск с 117,3 млн подписчиков, на третьем — певец Джастин Бибер с 113,7 млн подписчиков. Затем идут певицы Кэти Перри (108,8 млн) и Рианна (107,2 млн).

Twitter временно заблокировал аккаунт Трампа в январе прошлого года, когда тот еще был президентом США. Это произошло после штурма Капитолия 6 января сторонниками политика, которые были недовольны победой демократа Байдена. 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В ответ политик решил создать собственную соцсеть и назвал ее Truth Social.

19 ноября Маск, купивший недавно Twitter, запустил в своем профиле опрос, должен ли Трамп вернуться в соцсеть. 52% проголосовавших высказались за. После чего аккаунт экс-президента был восстановлен.

После завершения сделки по покупке Маском соцсети Трамп заявил, что рад, что Twitter «под вменяемым началом», но не сказал, вернется ли на платформу, если новый владелец откажется от пожизненных блокировок. В мае он говорил, что не будет возвращаться в Twitter.

Читайте на РБК Pro
Как фрилансеру не остаться без заработка в другой стране
Чем цепляют «бренды-славяне»: разбираем механику русского стиля в дизайне
Четыре способа снизить коррупцию в компании
Осталось три месяца: страны, где скоро откроется прием документов в вузы

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Дональд Трамп Twitter блокировка
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Маск заявил об атаке ботов на опрос о восстановлении аккаунта Трампа
Технологии и медиа
Насколько велики шансы Трампа вернуться в Белый дом
Политика
Трамп пообещал реформу избирательной системы в случае победы на выборах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter