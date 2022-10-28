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Трамп заявил, что Twitter после покупки Маском «под вменяемым началом»

Трамп заявил, что Twitter после покупки Маском «под вменяемым началом»
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рад, что компания и соцсеть Twitter «под вменяемым началом» после того, как ее купил глава SpaceX и Tesla Илон Маск, передает Reuters.

Однако он не рассказал, вернется ли на платформу, если новый владелец откажется от пожизненных блокировок. По мнению самого Трампа, его собственная соцесть Truth все же «выглядит и работает лучше». «Я люблю Truth (с англ. — правда)», — написал он на своей платформе.

О том, что Маск после покупки платформы собирается отменить на ней пожизненную блокировку, писал Bloomberg. Источник агентства рассказал, что Маск не верит в такие меры. Это означает, что ранее навсегда забаненным пользователям могут разрешить вернуться на платформу.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа в январе 2021 года, после беспорядков, которые устроили его сторонники в здании Капитолия, «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». На Трампа были подписаны почти 89 млн пользователей.

Сделку по покупке Twitter за $44 млрд Маск закрыл к 28 октября, писал Reuters. В тот же день штаб-квартиру компании покинули генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал. Источник Bloomberg заявил, что Маск планирует взять на себя роль главного исполнительного директора Twitter, но главой компании он будет временно и, как ожидается, в будущем уступит должность другому человеку.

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