Назарбаев призвал народ Казахстана к единству на выборах

Нурсултан Назарбаев (Фото: Турар Казангапов / ТАСС)

Народу Казахстана сейчас необходимо единство, чтобы граждане страны могли трудиться вокруг одного президента, заявил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев в день президентских выборов.

Экс-президент проголосовал на избирательном участке в театре «Астана Опера». Видео опубликовал Sputnik Казахстан.

«Я хочу сказать от себя, что сейчас очень нужно единство нашему народу. Независимость, конечно, есть, государство построено, столица построена под моим началом, но еще много работы. Для этого нужно единство народа, который будет трудиться вокруг одного президента. Это для будущего казахстанского народа очень важно. Надеюсь, наши люди это понимают», — сказал Назарбаев.

В ответ на вопрос, за кого он голосовал, Назарбаев заявил, что за того, кому «власть передал добровольно», и подчеркнул, что еще тогда сделал свой выбор. В 2019 году правящая партия Казахстана «Нур Отан», лидером которой является Назарбаев, выдвинула на пост президента Касым-Жомарта Токаева, который в итоге стал главой государства.

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане начались внеочередные президентские выборы. В гонке участвуют шесть человек, среди них Токаев, кандидат от «Национального альянса профессиональных социальных работников» Каракат Абден, кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, кандидат от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» и Салтанат Турсынбекова от объединения «Казахские матери — дорога к традициям».

Досрочные выборы решили провести сразу после принятия поправок в Конституцию Казахстана. Одним из изменений стало положение, что президент может избираться только на один семилетний срок без права переизбрания. Кроме того, из Основного закона исчезли все упоминания первого президента Назарбаева.

Сам Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, но сохранил ряд привилегий. В январе 2022 года в Казахстане прошли акции протеста, одним из требований было исключение Назарбаева из политики и его имени из многих документов, в том числе из Конституции Казахстана.