В Казахстане начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки. Об этом сообщает Tengrinews.

На должность главы государства претендуют шесть кандидатов:

Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников».

Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии.

Жигули Дайрабаев от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол».

действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В официальном бюллетене ЦИК страны сказано, что он выдвинут кандидатом от «ряда республиканских общественных объединений». Токаев не состоит ни в одной партии, в октябре его выдвинули кандидатом Национальная волонтерская сеть Казахстана и Гражданский альянс страны.

В бюллетенях на президентских выборах с 2022 года появилась графа «Против всех».

Свои голоса на выборах уже отдали председатель мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, спикер сената (верхней палаты) Маулен Ашимбаев, премьер-министр Алихан Смаилов, аким (мэр) Алма-Аты Ерболат Досаев, Токаев и другие кандидаты, передает Tengrinews.

Токаев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане 21 сентября. Ранее он реформировал политическую систему страны, по новой конституции президент избирается на семь лет, но только на один срок.

Предыдущие президентские выборы прошли в Казахстане в 2019 году. Токаев выиграл их с результатом в 70,96% голосов.