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В Казахстане начались выборы президента

В Казахстане начались президентские выборы

В Казахстане начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки. Об этом сообщает Tengrinews.

На должность главы государства претендуют шесть кандидатов:

  • Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников».
  • Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии.
  • Жигули Дайрабаев от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».
  • Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».
  • Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол».
  • действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В официальном бюллетене ЦИК страны сказано, что он выдвинут кандидатом от «ряда республиканских общественных объединений». Токаев не состоит ни в одной партии, в октябре его выдвинули кандидатом Национальная волонтерская сеть Казахстана и Гражданский альянс страны.

В бюллетенях на президентских выборах с 2022 года появилась графа «Против всех».

Свои голоса на выборах уже отдали председатель мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, спикер сената (верхней палаты) Маулен Ашимбаев, премьер-министр Алихан Смаилов, аким (мэр) Алма-Аты Ерболат Досаев, Токаев и другие кандидаты, передает Tengrinews.

Токаев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане 21 сентября. Ранее он реформировал политическую систему страны, по новой конституции президент избирается на семь лет, но только на один срок.

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Предыдущие президентские выборы прошли в Казахстане в 2019 году. Токаев выиграл их с результатом в 70,96% голосов.

Теги
Казахстан Выборы президентские выборы
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