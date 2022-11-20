В Казахстане начались выборы президента
В Казахстане начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки. Об этом сообщает Tengrinews.
На должность главы государства претендуют шесть кандидатов:
- Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников».
- Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии.
- Жигули Дайрабаев от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».
- Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».
- Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол».
- действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В официальном бюллетене ЦИК страны сказано, что он выдвинут кандидатом от «ряда республиканских общественных объединений». Токаев не состоит ни в одной партии, в октябре его выдвинули кандидатом Национальная волонтерская сеть Казахстана и Гражданский альянс страны.
В бюллетенях на президентских выборах с 2022 года появилась графа «Против всех».
Свои голоса на выборах уже отдали председатель мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, спикер сената (верхней палаты) Маулен Ашимбаев, премьер-министр Алихан Смаилов, аким (мэр) Алма-Аты Ерболат Досаев, Токаев и другие кандидаты, передает Tengrinews.
Токаев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане 21 сентября. Ранее он реформировал политическую систему страны, по новой конституции президент избирается на семь лет, но только на один срок.
Предыдущие президентские выборы прошли в Казахстане в 2019 году. Токаев выиграл их с результатом в 70,96% голосов.