С действующим главой государства будут соперничать пять кандидатов, в том числе две женщины

«Безопасная конкуренция». Как пройдут президентские выборы в Казахстане С действующим главой государства будут соперничать пять кандидатов, в том числе две женщины

20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Их результат предрешен, хотя в гонке участвуют шесть кандидатов и проходит она в атмосфере большей свободы, чем при Нурсултане Назарбаеве, отмечают эксперты

Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Кто будет конкурировать с президентом

В воскресенье, 20 ноября, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. В гонке участвуют шесть человек, включая действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Его выдвинули от «народной коалиции», состоящей из всех трех провластных парламентских партий во главе с правящей «Аманат» (c 2006 по 2022 год, когда ее председателем был Нурсултан Назарбаев, партия называлась «Нур Отан»).

Указ о назначении досрочных выборов Касым-Жомарт Токаев подписал в конце сентября — сразу после принятия поправок в Конституцию страны. В результате из Основного закона исчезли все упоминания первого президента Нурсулатана Назрабаева, столице республики было возвращено название Астана (хотя именно Токаев в 2019 году внес предложение о переименовании города в Нур-Султан), а также введено положение, что президент может избираться только на один семилетний срок без права переизбрания (до того глава государства мог занимать этот пост два срока по пять лет каждый). Досрочные президентские выборы уже стали политической традицией для Казахстана. За 31-летнюю современную историю страны главу государства избирали шесть раз и пять из них — досрочно.

Помимо Токаева, ЦИК республики зарегистрировал следующих кандидатов в президенты:

Салтанат Турсынбекова (от республиканского общественного объединения «Казахские матери — дорога к традициям»). В марте прошлого года Токаев назначил Турсынбекову заместителем председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте. Ключевые моменты ее предвыборной программы — демократизация институтов власти и развитие гражданского общества;

Нурлан Ауесбаев (от Общенациональной социал-демократической партии [ОСДП]). Выступает за о отказ от президентской формы правления;

Каракат Абден (от Национального альянса профессиональных социальных работников). Прежде она работала заместителем директора Национальной школы государственной политики, инспектором инновационного комитета партии «Нур Отан», была депутатом маслихата (парламента) Астаны. «Основа и опора нашей Родины — это семья. Именно семья должна стать хэдлайнером в деле строительства цивилизованного общества», — говорится в ее программе;

Жигули Дайрабаев (от партии «Ауыл»). Является председателем комитета агропромышленного комплекса президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С декабря 2019 года по июнь 2022 года был президентом ассоциации «Союз фермеров Казахстана». Дайрабаев взывает к традициям и предлагает создание нового Казахстана, основанного на принципах степной демократии, высокой духовно-нравственной культуре, сильной аграрной отрасли;

Мейрам Кажыкен (от содружества профсоюзов «Аманат»). Директор Института исследований современного общества. В начале 2000-х годов был советником премьер-министра Казахстана, работал председателем комитета промышленности и научно-технического развития министерства индустрии и торговли. Кажыкен обещает, что «казахский язык займет достойное место среди мировых языков».

В прошлую пятницу в прямом эфире телеканала «Хабар» прошли предвыборные дебаты кандидатов, но президента Токаева на них не было, вместо него выступил председатель партии «Аманат» глава национального парламента Ерлан Кошанов. Никто из кандидатов Токаева активно не критиковал. «Это была формализованная процедура. Де-факто никаких дебатов не было», — отметил в разговоре с РБК профессор Казахстанско-немецкого университета в Алма-Ате Рустам Бурнашев.

Что обещает избирателям Токаев

Главный предвыборны лозунг Токаева: «Справедливый Казахстан — для всех и для каждого». «Идея справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия. Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твердо следовать формуле «не человек для государства, а государство для человека», — заявил он в конце октября, излагая предвыборную программу.

Токаев также пообещал создать в Казахстане реальную политическую конкуренцию. «Мы создаем условия для цивилизованной дискуссии между партиями и общественного обсуждения. Все институты гражданского общества будут играть важную роль в новой политической системе», — сказал он, поддержав также расширение полномочий местных исполнительных властей.

Одновременно Токаев пообещал укрепить независимость судебной власти, провести «кардинальную реформу в правоохранительной сфере», повысить обороноспособность армии и создать «справедливую экономику».

«Олигополии в нашей стране породили огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике. Деятельность монополий и приближенных к власти бизнесменов препятствовала развитию конкуренции, лишала добросовестных предпринимателей шанса на успех. В результате богатые богатели, а бедные становились еще беднее, теряя веру в государство», — сказал казахский лидер, подчеркнув, что перед новыми властями будет стоять «задача демонополизации отечественной экономики».

К активному проведению реформ Токаева подтолкнули события января этого года. Тогда по всей стране прошли массовые протесты, поводом для которых стало повышение цен на газ. Позднее акции переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства. Крупнейший город страны Алма-Ата был фактически захвачен и разграблен мародерами. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики. Власти Казахстана неоднократно намекали на причастность членов семьи Назарбаева к этим беспорядкам. После подавления протестов практически все члены семьи экс-президента лишились занимаемых ими государственных постов.

Какими будут итоги выборов

Итоги голосования предрешены, все оппоненты Токаева — малоизвестные фигуры, отмечают опрошенные РБК эксперты.

На происходящее в Казахстане, включая эти выборы, следует смотреть как на продолжающийся транзит власти, который начался в 2019 году, когда Назарбаев предложил Токаева своим преемником, поясняет эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. После январских беспорядков Токаеву требовалось подтвердить и легитимизировать свой новый статус «лидера, который справился, устоял во время этой попытки госпереворота, к которой — сейчас уже очевидно — имели отношение прежние элиты», говорит эксперт. «Поэтому эти выборы — утверждения того варианта транзита, который был выбран Назарбаевым, но теперь заново утверждается уже самим Токаевым», — полагает Дубнов.

Важное отличие этих выборов, несмотря на предсказуемый результат, от выборов при Назарбаеве, продолжает он, заключается в том, что сейчас в Казахстане «совершенно безбрежная свобода слова». В первую очередь она выражается в соцсетях, а в Казахстане они имеют большое влияние. «Абсолютная свобода у блогеров. И там они себе [сейчас] позволяют критику и Токаева в том числе. Его победа кажется очевидной, но она будет сопряжена с персональной критикой в его адрес», — говорит эксперт и добавляет, что впервые за много лет в избирательном бюллетене будет графа «против всех». По прогнозу Дубнова, итоговый результат Токаева будет около 80%. Сегодня вряд ли кто-то может соревноваться с Токаевым в праве быть лидером страны, считает он.

Рустам Бурнашев не думает, что необходимость проведения досрочных выборов возникла после январских событий. «Я бы связывал это с политическими не столько реформами, сколько корректировками, которые предполагают увеличение политической конкуренции, — говорит он. — Нынешние выборы не столько направлены на то, чтобы Токаев получил какой-то мандат. Мнение населения не легитимизирует власть». По мнению Бурнашева, Токаев гарантирует себе семилетний президентский срок.