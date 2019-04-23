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Политика ,  
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Партия Назарбаева выдвинула Токаева в президенты Казахстана
Действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет представлять на внеочередных выборах президента 9 июня партию «Нур Отан». Кандидатуру своего преемника поддержал Нурсултан Назарбаев
Касым-Жомарт Токаев  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правящая партия Казахстана «Нур Отан», лидером которой является Нурсултан Назарбаев, одобрила выдвижение действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах главы государства. Об этом сообщает Nur.kz.

Все участники съезда «Нур Отан» поддержали Токаева единогласно. Таким образом, 9 июня он будет выдвинут в кандидаты в президенты от правящей партии. «Я пойду на выборы, чтобы продолжить стратегический курс первого президента Елбасы на всестороннее развитие нашей страны. Свою задачу вижу в обеспечении преемственности политики нашего лидера», — заявил Токаев на съезде.

Кандидатура Токаева была предложена на голосование его предшественником Нурсултаном Назарбаевым, основавшим «Нур Отан» («Свет Отечества») в 1999 году. Партия занимает абсолютное большинство мест в парламенте страны. На парламентских выборах 2016 года она получила 82,15% голосов. «Я принял обдуманное решение, поэтому заявлю, что уверен, что Касым-Жомарт Токаев тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы и равных прав всех казахстанцев. Призываю всех наших соотечественников поддержать его кандидатуру. Это будет безошибочным решением», — заявил Назарбаев.

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Назарбаев предложил правящей партии выдвинуть Токаева в президенты

Токаев, председатель сената Казахстана, стал президентом страны после сложения полномочий Назарбаева 19 марта. При этом сенат возглавила старшая дочь Назарбаева Дарига. Она рассматривалась экспертами в качестве возможной преемницы отца. Однако планы участия в выборах Дариги Назарбаевой ее представитель опроверг.

О решении провести в стране внеочередные президентские выборы Токаев объявил 9 апреля. Он рассказал, что, принимая это решение, советовался с Назарбаевым. Выборы, по словам президента, должны пройти для того, чтобы «снять любую неопределенность». Голосование назначено на 9 июня.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан
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