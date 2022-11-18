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В Одессе жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отключения света

«Страна»: в Одессе люди перекрыли дорогу, протестуя против отключений света
Фото: Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одессе люди перекрыли дорогу, протестуя против отключений света. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как люди перекрывают дорогу для проезда автомобилей, становясь в шеренгу на пешеходном переходе. Водители из машин сигналят, требуя освободить проезд. На месте находятся сотрудники полиции в зеленых жилетках.

17 ноября в Одессе прогремели взрывы. Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что удар нанесли по инфраструктуре региона. 15 ноября власти Украины сообщили о взрывах и работе ПВО, в некоторых областях были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего начались отключения энергии. Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко говорил, что без электричества после ударов остались около 20 млн человек по всей стране. 9 ноября «Укрэнерго» предупреждало о новых отключениях электричества. В компании заявили, что во всех регионах будут действовать графики почасового отключения.

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Одесса протесты электричество
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