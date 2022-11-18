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Военная операция на Украине ,  
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Володин назвал три случая, демонстрирующих «несостоятельность НАТО»

Спикер Госдумы Володин назвал три случая, демонстрирующих «несостоятельность НАТО»
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Падение ракеты на территории Польши, которая, по данным США и НАТО, могла быть выпущена украинской ПВО, стало одним из трех случаев, когда киевский режим доказал миру несостоятельность Североатлантического альянса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

По его словам, первый случай произошел, когда над Черным морем ракетой «был сбит» румынский истребитель. Речь идет о крушении румынского МиГ-21 в марте этого года. В Минобороны Румынии назвали ложными сообщения, что самолет был сбит зенитно-ракетными комплексами С-300, принадлежащими Украине.

«Второй — когда старенький беспилотник, выпущенный еще во времена Советского Союза (около 50 лет назад), беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе. Представьте, что было бы, если [президент Украины Владимир] Зеленский обладал ядерным оружием», — отметил Володин. Он добавил, что эти случаи означают «начало конца НАТО».

«Третий — когда по Польше ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка (видимо, все находятся на территории Украины), уничтожила первый попавшийся трактор», — заключил Володин.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека. В тот день Минобороны России наносило ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за «ракетный удар» по территории Польши на Россию, но позже сказал, что не уверен на 100%, чья это была ракета. В Минобороны России заявили, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Кроме того, в ведомстве отметили, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

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Позднее президент Польши Анджей Дуда указал на высокую вероятность того, что упавшая ракета принадлежала ПВО Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что упавшая в Польше ракета принадлежала Украине, однако вины Киева, по его словам, в этом нет. Как считает Столтенберг, продолжающийся конфликт приводит к все более опасным ситуациям. В США также указали, что вне зависимости от результатов расследования по инциденту с падением ракеты в Польше Вашингтон будет считать причастной к нему Россию.

Теги
Вячеслав Володин НАТО
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