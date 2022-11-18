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«Комсомольская правда» назначила гендиректора и главреда

Олеся Носова назначена постоянным гендиректором и главредом «Комсомольской правды»
Олеся Носова
Олеся Носова (Фото: АГН «Москва»)

Новым гендиректором и главным редактором «Комсомольской правды» с 22 ноября станет Олеся Носова. Об этом сообщило само издание.

«По решению совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе», — сообщает «Комсомольская правда».

14 сентября в возрасте 68 лет умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, который занимал этот пост с 1997 года. У журналиста случился инсульт во время командировки в Приморье, когда он находился в экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Врио редактора и генерального директора «Комсомольской правды» 16 сентября стала Олеся Носова, которая ранее была первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта.

Олеся Носова работает в издании с 1994 года. В 2007 году она заняла должность шеф-редактора сайта Kp.ru. Журналистка является лауреатом многочисленных наград, в том числе премий «Золотое перо» и «Медиаменеджер».

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«Комсомольская правда» главред назначение
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
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Ставка
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