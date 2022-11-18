«Комсомольская правда» назначила гендиректора и главреда
Новым гендиректором и главным редактором «Комсомольской правды» с 22 ноября станет Олеся Носова. Об этом сообщило само издание.
«По решению совета директоров она становится генеральным директором и главным редактором на постоянной основе», — сообщает «Комсомольская правда».
14 сентября в возрасте 68 лет умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, который занимал этот пост с 1997 года. У журналиста случился инсульт во время командировки в Приморье, когда он находился в экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Врио редактора и генерального директора «Комсомольской правды» 16 сентября стала Олеся Носова, которая ранее была первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта.
Олеся Носова работает в издании с 1994 года. В 2007 году она заняла должность шеф-редактора сайта Kp.ru. Журналистка является лауреатом многочисленных наград, в том числе премий «Золотое перо» и «Медиаменеджер».