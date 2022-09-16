«Комсомольская правда» назначила врио нового главного редактора

Олеся Носова (Фото: truekpru / Telegram)

Временно исполняющим обязанности главного редактора и генерального директора «Комсомольской правды» стала Олеся Носова, сообщается в телеграм-канале издания.

Ранее Носова была первым заместителем главного редактора, шеф-редактором и издателем сайта. Она работает в издании с 1994 года и является лауреатом премий «Золотое перо» и «Медиаменеджер».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер 14 сентября в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал инсульт. Это произошло, когда журналист находился в экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.