«Комсомольская правда» назвала причину смерти Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер от инсульта во время командировки в Приморье, сообщило издание в Telegram.

«Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве», — уточнило издание.

Ранее источник телеканала «Звезда» в «Комсомольской правде» говорил, что Сунгоркин участвовал в автопробеге в Приморском крае. Врачи районной больницы не смогли спасти его.

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 году в Хабаровске. Он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета в 1976 году. Позже стал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В разные годы он занимал различные должности в газете — от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора, которым он стал в 1997 году. С 2002 года работал генеральным директором издательского дома.

