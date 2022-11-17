Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле подстанции Украиной
Вячеслав Гладков: из-за обстрела в Белгородском районе повреждена подстанция
Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Белгородском районе, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Снарядами повреждены 2 трансформатора. Жертв и пострадавших нет», — написал он, уточнив, что на месте находится его заместитель Константин Полежаев и работают оперативные службы.
По словам Гладкова, энергетики приступают к переподключению по распределительным сетям и стараются в максимально короткий промежуток времени устранить последствия.
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