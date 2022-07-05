Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане
Все рестораны сети «Макдоналдс» в Казахстане приостановили работу, говорится в аккаунте компании в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
Там объяснили это «техническими причинами», но не привели подробности и пообещали сообщить, когда рестораны вновь откроются.
Nur.kz передает, что жалобы в соцсетях на невозможность заказать доставку или попасть в рестораны начали появляться в ночь на 5 июля.
«Макдоналдс» начал работу в Казахстане в 2016 году. Сейчас в стране есть 23 ресторана сети, они расположены в шести городах: Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Костанае, Актобе, Атырау.
В 2021 году гендиректор франчайзи Асет Машанов рассказывал Forbes.kz, что самой большой сложностью стала поставка продуктов: «В Казахстане все еще нет поставщиков, которые соответствуют глобальным стандартам и требованиям бренда. Поэтому большую часть продукции везем в основном из России. Ближайший распределительный центр находится в Екатеринбурге, а это более 2 тыс. км от Алматы».
В марте, несмотря на приостановку работы «Макдоналдса» в России (16 мая компания объявила об окончательном уходе с российского рынка. Сеть выкупил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал рестораны по франшизе в Сибири. Она начала работать под брендом «Вкусно — и точка»), компания заявила, что продолжит работу в Казахстане в штатном режиме.
В марте в Нур-Султане задержали бизнесмена Кайрата Боранбаева, владельца ресторанов «Макдоналдс» в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. Его отправили под стражу по делу о крупном хищении «в квазигосударственном секторе». Ему неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз — до 10 июля.