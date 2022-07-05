Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 04 июл, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 04 июл, 15:51
В Краснодарском крае сообщили о задержке 10 поездов дальнего следования Общество, 11:50
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:46
Минобороны заявило об ударе по пункту размещения наемников на Украине Политика, 11:42
В СПбГУ заявили, что Кудрин уволился по собственному желанию Общество, 11:40
AS узнала о встрече агента Криштиану Роналду и президента «Барселоны» Спорт, 11:36
Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане Бизнес, 11:36
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Pro, 11:36
Мосбиржа возобновит вечерние торги на срочном рынке из-за высокого спроса Инвестиции, 11:35
Курс доллара превысил 58 руб. впервые с 14 июня Инвестиции, 11:30
Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО Политика, 11:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:24
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:23
«Коммерсантъ» узнал о возможной смене владельца спиртзавода «Риал» Бизнес, 11:22
Роковая петля: что может стать причиной кризиса в Европе — The Economist Pro, 11:20
Бизнес ,  
0 

Рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане

Все 23 ресторана сети «по техническим причинам» приостановили работу. Пользователи начали жаловаться на проблемы с обслуживанием в ночь на 5 июля
McDonald's MCD $252,53 +2,99% Купить
Фото: mcdonalds_kazakhstan / VK
Фото: mcdonalds_kazakhstan / VK

Все рестораны сети «Макдоналдс» в Казахстане приостановили работу, говорится в аккаунте компании в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Там объяснили это «техническими причинами», но не привели подробности и пообещали сообщить, когда рестораны вновь откроются.

Nur.kz передает, что жалобы в соцсетях на невозможность заказать доставку или попасть в рестораны начали появляться в ночь на 5 июля.

«Макдоналдс» начал работу в Казахстане в 2016 году. Сейчас в стране есть 23 ресторана сети, они расположены в шести городах: Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Костанае, Актобе, Атырау.

Суд в Нур-Султане арестовал владельца «Макдоналдса» в регионах России
Бизнес
Кайрат Боранбаев

В 2021 году гендиректор франчайзи Асет Машанов рассказывал Forbes.kz, что самой большой сложностью стала поставка продуктов: «В Казахстане все еще нет поставщиков, которые соответствуют глобальным стандартам и требованиям бренда. Поэтому большую часть продукции везем в основном из России. Ближайший распределительный центр находится в Екатеринбурге, а это более 2 тыс. км от Алматы».

В марте, несмотря на приостановку работы «Макдоналдса» в России (16 мая компания объявила об окончательном уходе с российского рынка. Сеть выкупил сооснователь «НефтеХимСервиса» Александр Говор, который развивал рестораны по франшизе в Сибири. Она начала работать под брендом «Вкусно — и точка»), компания заявила, что продолжит работу в Казахстане в штатном режиме.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Dima Korotayev / Getty Images Успейте до августа оформить отсрочку от армии сотруднику ИT-компании
Инструкции
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Никаких ультиматумов: как попросить прибавку к зарплате
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Рынка работодателя» не будет: почему зарплате айтишников ничто не грозит
Статьи
Pro
Что стало с доходами инфобизнеса в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы

В марте в Нур-Султане задержали бизнесмена Кайрата Боранбаева, владельца ресторанов «Макдоналдс» в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. Его отправили под стражу по делу о крупном хищении «в квазигосударственном секторе». Ему неоднократно продлевали срок ареста, в последний раз — до 10 июля.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
McDonald`s Макдоналдс Казахстан приостановка
Материалы по теме
Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете
Бизнес
Сеть «Еда и точка» будет добиваться смены нового названия «Макдоналдса»
Бизнес
«Макдоналдс» обнародовал новое название сети ресторанов в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter