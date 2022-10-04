Bihus.Info сообщил о прибытии Коломойского в антикоррупционное бюро

На 4 октября планировался допрос Коломойского по делу о завладении имуществом и средствами «Укрнафты» — ранее сотрудники НАБУ провели обыск в доме бизнесмена. Предприниматель не проходит обвиняемым или подозреваемым

Игорь Коломойский (Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бизнесмен Игорь Коломойский посетил офис Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве, пишет Bihus.Info.

По данным издания, Коломойский находился там около 45 минут. На 4 октября планировался его допрос по делу о завладении имуществом и средствами энергетической компании «Укрнафта» более чем на 13 млрд грн ($350 млн). Бизнесмен является совладельцем этой компании.

В начале сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что в ходе расследования стало известно о сговоре между руководством «Укрнафты» и лицами из пяти частных компаний. В марте—августе 2015 года эти люди «незаконно поставили в пользу коммерческих предприятий нефть общей стоимостью более 10 млрд грн» без оплаты в полном объеме. Кроме того, в июле 2015 года сотрудники компании заключили с коммерческим предприятием 52 договора на поставку нефтепродуктов на сумму более 2,5 млрд грн «Укрнафте», выплатив при этом аванс в полном объеме. Нефтепродукты так и не были поставлены, а должностные лица коммерческого предприятия завладели авансом и перечислили средства на счета офшорных компаний. В НАБУ уточнили, что общая сумма имущества и средств, которыми завладели подозреваемые, превышает 13,3 млрд грн.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

18 сентября сотрудники НАБУ провели дома у Коломойского на горнолыжном курорте Буковель обыск в связи с этим делом. У предпринимателя изъяли документы и электронное устройство.

Издание ZN.ua уточнило, что Коломойский не проходит по делу обвиняемым или подозреваемым. Сотрудники САП и НАБУ сообщили, что под подозрением находятся несколько бывших и нынешних топ-менеджеров «Укрнафты». Одного из них задержали.