Медведев написал о «стае лающих собак» и «верховном властелине ада»

Медведев заявил, что Россия сражается за священные для нее земли и своих людей

В публикации ко Дню народного единства Дмитрий Медведев написал, с кем и за что сражается Россия и кто воюет против нее

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия воюет за священные для нее земли, живущих там людей и свою тысячелетнюю историю, а также сражается против тех, кто запрещает ее язык, ценности и веру, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своей публикации он перечислил «ответы на простые вопросы в День народного единства».

«Нам не нужны чужие территории, у нас всего в достатке. Но есть наша земля, которая для нас священна, на которой жили наши предки и на которой сегодня живут наши люди. И которую мы никому не отдадим», — заявил Медведев, отвечая на вопрос «За что мы воюем?».

По мнению Медведева, против России выступает «часть умирающего мира». «Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни», — написал экс-президент.

По словам Медведева, у них нет «веры и идеалов», поэтому, выступив против, Россия приобрела «сакральную мощь».

Отвечая на вопрос о том, куда делись прежние друзья России, замглавы Совбеза России заявил, что некоторые из них испугались. «Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели», — считает он.

Уехавших из России он назвал «трусливыми предателями» и «алчными перебежчиками». «Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище», — написал Медведев.

Россия долго молчала, поскольку была слаба и опустошена безвременьем, а сейчас «стряхнула липкий сон и тоскливый морок» последних десятилетий, в которые погрузилась из-за «гибели прежнего Отечества». «Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром», — заявил экс-президент.

Россия может отправить всех врагов «в геенну огненную», но задача не в этом, написал Медведев. «Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель — погибель. Наша цель — жизнь. Его оружие — затейливая ложь», — заключил он.