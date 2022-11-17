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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала о выводах разведки США по принадлежности упавших в Польше ракет

WP: взрыв в Польше произошел из-за падения одной или двух украинских ракет С-300
Полицейские патрулируют место взрыва
Полицейские патрулируют место взрыва (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Взрыв в Польше в ночь на 16 ноября произошел из-за падения одной или двух отклонившихся от курса украинских ракет С-300, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с разведданными США.

Ракета (или ракеты) упала в польском селе Пшеводув неподалеку от границы с Украиной 15 ноября. В тот день Россия нанесла массированный удар по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». В Минобороны заявили, что все выпущенные ракеты «попали точно в назначенные цели», а удары велись не ближе чем в 35 км от украинско-польской границы. В ведомстве считают, что на опубликованных польскими СМИ фотографиях с места происшествия запечатлены элементы украинских ракеты ПВО С-300.

С такими выводами согласились и в Польше, и в США, но, по словам представителя американского Совета национальной безопасности Эдриенна Уотсона, вне зависимости от результатов расследования Вашингтон будет считать Москву причастной к нему. В НАТО тоже не исключили, что в Польше упали именно украинские ракеты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что вины Киева в этом нет.

Столтенберг также отметил, что не видит признаков планируемого Россией нападения на альянс. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что падение ракет было случайным.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 ноября заявил, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Президент США Джо Байден в ответ сказал, что слова Зеленского не доказательство.

Теги
Польша Украина С-300
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