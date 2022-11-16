Кадыров сообщил, что Путин наградил двух депутатов Госдумы от Чечни

Президент России Владимир Путин наградил орденами депутатов Государственной думы Шамсаила Саралиева и Ахмеда Догаева. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Саралиева президент наградил орденом Александра Невского, а Догаева — орденом Мужества.

Саралиеву орден вручен «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», отметил глава республики. «С твердой уверенностью можно сказать, что это самая высокая оценка их заслуг в деле защиты национальных интересов, прав и свобод граждан», — добавил он.

По словам Кадырова, депутатский корпус «проводит тонкую переговорную работу с украинской стороной в целях освобождения наших пленных воинов». «Судя по результатам, наши депутаты превосходно справляются с этой непосильной задачей», — добавил он.

В Госдуме Догаев и Саралиев представляют фракцию «Единая Россия».

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждают госслужащих за «особые заслуги в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты».

Орден Мужества был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.