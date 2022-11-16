Кадыров сообщил, что Путин наградил двух депутатов Госдумы от Чечни
Президент России Владимир Путин наградил орденами депутатов Государственной думы Шамсаила Саралиева и Ахмеда Догаева. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, Саралиева президент наградил орденом Александра Невского, а Догаева — орденом Мужества.
Саралиеву орден вручен «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», отметил глава республики. «С твердой уверенностью можно сказать, что это самая высокая оценка их заслуг в деле защиты национальных интересов, прав и свобод граждан», — добавил он.
По словам Кадырова, депутатский корпус «проводит тонкую переговорную работу с украинской стороной в целях освобождения наших пленных воинов». «Судя по результатам, наши депутаты превосходно справляются с этой непосильной задачей», — добавил он.
В Госдуме Догаев и Саралиев представляют фракцию «Единая Россия».
Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждают госслужащих за «особые заслуги в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты».
Орден Мужества был учрежден 2 марта 1994 года. Им награждают граждан, проявивших самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.
В июле глава республики сообщил, что сам получил орден Александра Невского.
Государственные награды получали и родственники главы Чечни. Так, в конце октября орден Почета «за активную общественную деятельность» получила мать главы Чечни Аймани Кадырова. В ноябре звание «мать-героиня» получила его жена Медни Кадырова. У нее и главы Чечни 14 детей.