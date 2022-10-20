Путин наградил мать Кадырова орденом Почета

Мать Кадырова возглавляет фонд имени его отца, из которого финансируются различные проекты — от закупки Mercedes для отличившихся чеченских военных до поддержки Донбасса

Рамзан Кадыров, Аймани Кадырова и брат Ахмата Кадырова - Магомед (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Мать главы Чечни Аймани Кадырова получила орден Почета, указ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Награду Аймани Кадырова получила «за активную общественную деятельность».

Награждение прокомментировал Рамзан Кадыров. «Я очень рад и безмерно признателен Владимиру Владимировичу за высокую оценку проводимой МАМОЙ благотворительной деятельности. По решению Аймани Несиевны с первых дней начала проведения СВО регулярно Фонд отправляет гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий и нашим воинам. В общей сложности сюда уже доставлено свыше 18 тыс. т продовольствия. На одни только медикаменты и оборудование для больниц потрачено более 100 млн руб., не говоря уже о других расходах», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее, 8 октября, Аймани Кадырова была награждена орденом Дружбы ДНР, указ подписал глава республики Денис Пушилин.

Мать Рамзана Кадырова является президентом Общественного фонда имени своего мужа Ахмата Кадырова.Этот фонд был создан в 2004 году, после гибели Кадырова в результате теракта. Согласно отчетности фонда, в 2021 году он получил прибыль 10,9 млн руб. На сайте фонда указано, что он создан «в целях оказания благотворительной помощи нуждающимся гражданам и создания рабочих мест для населения республики». Среди указанных получателей помощи — отправляющиеся на хадж в Мекку, сомалийские беженцы, семьи погибших военнослужащих и так далее. В 2019 году Рамзан Кадыров сообщал, что фонд окажет помощь семьям погибших военнослужащих правительственных войск в Сирии. В 2021 году за счет фонда были закуплены автомобили Mercedes для двух командиров чеченских спецподразделений, после того как им удалось получить знак отличия спецназа — краповый берет.

Как указывает фонд, после начала военных действий на Украине за его счет были направлены «тысячи тонн гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса».

В 2015 году Рамзан Кадыров рассказывал, что фонд финансируется за счет бизнес-деятельности и средств его семьи. «Когда погиб мой отец, моя мама создала этот фонд, вложив в него все, что мы имели. Сейчас фонд занимается бизнесом, строит объекты, зарабатывает, а на полученные доходы помогает нуждающимся. И я, когда мы заново строили республиканский стадион, продал все машины, кроме старого автомобиля «Жигули», и перечислил в фонд всю свою зарплату», — говорил он в интервью «Интерфаксу».