Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16:00
CNN узнал о докладе Украины США о попытке сбить ракету у границ Польши Политика, 18:21
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 18:16
Воссоединившаяся группа «Кино» анонсировала выпуск нового альбома Life, 18:07
ЧМ по футболу в Катаре впервые будут судить женщины. Вот как они выглядят Life, 18:07
Минфин разместил за день рекордный объем ОФЗ на ₽823 млрд Инвестиции, 18:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 17:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Великобритания и Ирландия подали совместную заявку на Евро-2028 Спорт, 17:52
Падение ракет в Польше. Что известно к 17:30 Политика, 17:34
Такая разная зима: как подобрать резину для любой погоды РБК и Nokian Tyres, 17:30
Министр объяснил, почему за наркотики заберут приобретенное гражданство Общество, 17:30
Путин потребовал следить, чтобы «под сурдинку» не поднимали цены на авто Политика, 17:28
Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP Спорт, 17:28
С Харви Вайнштейна сняли 4 из 11 обвинений по делу об изнасиловании Life, 17:28
Война санкций ,  
0 

Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»

Актер Джим Керри отреагировал на запрет въезда в Россию: «случилось худшее»
Джим Керри
Джим Керри (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Американский и канадский актер и комик Джим Керри словами «случилось худшее» прокомментировал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) запрет на въезд в Россию.

«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещен въезд в Россию», — написал комик, отвечая на пост канадской писательницы, автора романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, которую в России также внесли в санкционный список.

Российский МИД 14 ноября ввел персональные санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию. В списке, помимо Керри и Этвуд, оказались бывшие послы Канады на Украине, члены совета директоров «Канадско-украинского фoндa» Роман Ващук и Эндрю Робинсон, а также внук основателя Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), журналист Стефан Бандера. В МИДе указали, что санкции являются ответом на действия канадских властей, и отметили, что в список попали люди, занимающиеся формированием антироссийского курса.

Канада начала ужесточать и вводить новые санкции против россиян и российских компаний с конца февраля. В ноябре премьер-министр страны Джастин Трюдо уточнил, что под санкции Оттавы попали более 1,4 тыс. физических и юридических лиц из России. Политик также анонсировал введение новых ограничений против еще 23 российских граждан.

Россия вводит ответные санкции, в российские санкционные списки были внесены многие канадские чиновники, парламентарии и члены их семей. В частности, под ограничения попали супруга премьер-министра страны Софи Трюдо, супруг вице-премьера Канады Христи Фриланд Грэм Боули и партнер главы МИДа Мелани Жоли Феликс Марцел.

Теги
Джим Керри санкции запрет
Материалы по теме
МИД ввел санкции против Джима Керри и Стефана Бандеры
Политика
Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России
Бизнес
Канада выпустит бонды для финансирования выплат пенсий украинцам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter