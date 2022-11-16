Джим Керри отреагировал на российские санкции словами «случилось худшее»
Американский и канадский актер и комик Джим Керри словами «случилось худшее» прокомментировал в Twitter (соцсеть заблокирована в России) запрет на въезд в Россию.
«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запрещен въезд в Россию», — написал комик, отвечая на пост канадской писательницы, автора романа «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд, которую в России также внесли в санкционный список.
Российский МИД 14 ноября ввел персональные санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию. В списке, помимо Керри и Этвуд, оказались бывшие послы Канады на Украине, члены совета директоров «Канадско-украинского фoндa» Роман Ващук и Эндрю Робинсон, а также внук основателя Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), журналист Стефан Бандера. В МИДе указали, что санкции являются ответом на действия канадских властей, и отметили, что в список попали люди, занимающиеся формированием антироссийского курса.
Канада начала ужесточать и вводить новые санкции против россиян и российских компаний с конца февраля. В ноябре премьер-министр страны Джастин Трюдо уточнил, что под санкции Оттавы попали более 1,4 тыс. физических и юридических лиц из России. Политик также анонсировал введение новых ограничений против еще 23 российских граждан.
Россия вводит ответные санкции, в российские санкционные списки были внесены многие канадские чиновники, парламентарии и члены их семей. В частности, под ограничения попали супруга премьер-министра страны Софи Трюдо, супруг вице-премьера Канады Христи Фриланд Грэм Боули и партнер главы МИДа Мелани Жоли Феликс Марцел.