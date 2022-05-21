МИД ввел санкции против жены премьер-министра Канады

МИД России запретил въезд в страну жене канадского премьер-министра Софи Трюдо и еще 25 канадцам. Накануне Оттава ввела санкции против 14 российских бизнесменов и их детей, а также запретила экспорт предметов роскоши

Софи Грегуар-Трюдо (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Российский МИД запретил въезд в страну 26 канадцам, включая жен премьер-министра Канады Софи Трюдо. Список опубликован на сайте ведомства.

«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом «черного списка», въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится в сообщении МИДа.

В министерстве добавили, что в ближайшее время введут новые контрмеры в рамках ответа на враждебные действия «правящего в Канаде режима Дж.Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию».

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