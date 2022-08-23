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Канада введет санкции против 62 россиян

Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Dave Chan / Getty Images)

Канада внесет в санкционные списки еще 62 гражданина России, а также одно юрлицо — компанию, работающую в оборонном секторе, заявил премьер-министр Джастин Трюдо во время онлайн-саммита «Крымская платформа». Трансляция мероприятия идет на сайте саммита.

«Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и одной организации оборонного сектора, которые причастны к войне России на Украине», — сказал Трюдо.

Согласно сводному документу, опубликованному на сайте канадского правительства, Оттава внесла в санкционные списки глав российских регионов.

Это главы регионов: Тюменской области Александр Моор, Брянской области Александр Богомаз, Курской области Роман Старовойт, Свердловской области Евгений Куйвашев, Челябинской области Алексей Текслер, Самарской области Дмитрий Азаров, Бурятии Радий Хибиров, Чувашии Олег Николаев, Красноярского края Александр Усс, Новосибирской области Андрей Травников, Саратовской области Роман Бусаргин (врио), Оренбургской области Денис Паслер, Вологодской области Денис Бочаров и др.

Также санкции ввели против экс-министр обороны Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой, против уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, премьера ДНР Виталия Хоценко, замглавы правительства ЛНР, бывшего губернатора Курганской области и других.

Оборонное предприятие, против которого ввела санкции Канада, — концерн «Автоматика» (входит в «Ростех»).

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