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Reuters узнал, что послы стран НАТО проведут встречу 16 ноября

Reuters: послы стран НАТО проведут экстренную встречу 16 ноября по просьбе Польши
Фото: FABIO FRUSTACI / EPA / ТАСС
Фото: FABIO FRUSTACI / EPA / ТАСС

Послы стран НАТО проведут 16 ноября экстренную встречу по просьбе Польши на основании ст. 4 устава альянса. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Четвертая статья устава НАТО гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

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