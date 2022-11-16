Reuters узнал, что послы стран НАТО проведут встречу 16 ноября

Фото: FABIO FRUSTACI / EPA / ТАСС

Послы стран НАТО проведут 16 ноября экстренную встречу по просьбе Польши на основании ст. 4 устава альянса. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Четвертая статья устава НАТО гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

Материал дополняется