Над большей частью Украины вновь объявлена воздушная тревога

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

Издание опубликовало карту, согласно которой воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также о воздушной тревоге сообщается в Запорожской, Донецкой и Луганской областях (части регионов находятся под контролем российской армии, в конце сентября там прошли референдумы о вхождении в состав России).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, Россия обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к взрыву на Крымском мосту.

Зеленский говорил, что к началу ноября повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Украинские власти предупреждали о перебоях с электричеством, во многих регионах страны ограничили потребление электроэнергии. В Киеве и ряде других украинских регионов решили ввести экстренные отключения света.