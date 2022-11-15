Байден выразил соболезнования Эрдогану из-за теракта в Стамбуле

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

На встрече на полях саммита G20 президент США Джо Байден выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден выразил глубокие соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с актами насилия в Стамбуле и ясно дал понять, что мы поддерживаем нашего союзника по НАТО», — говорится в сообщении.

Взрыв в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль, произошел около 16:20 13 ноября. Улица является одним из самых популярных мест у туристов, на ней также находится российское генконсульство. По данным генконсульства, среди пострадавших есть трое граждан России.

Генпрокуратура Стамбула квалифицировала случившееся как теракт. Sabah со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв совершила гражданка Сирии 1999 года рождения по имени Ахлам Альбашир, которая, по данным ведомства, на допросе призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана». Анкара считают эту организацию террористической. Военные США оказывали поддержки курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии. Сама «Рабочая партия Курдистана» свою причастность к теракту опровергает.

Соболезнования в связи с терактом выразили Россия, Китай и другие страны. Официальные соболезнования также выразили власти США. В ответ глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара отказывается принять соболезнования США. «Мы не принимаем соболезнования от американского посольства. Мы никого не предаем, но мы больше не можем терпеть предательства», — сказал он, также отметив, что турецкие власти «знали, где координировалось нападение».