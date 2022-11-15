В ДНР сообщили об установлении контроля над поселком Опытное

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские вооруженные силы установили контроль над поселком Опытное на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное», — говорится в сообщении. Село находится в Бахмутском районе ДНР.

Накануне российские войска взяли под полный контроль село Павловка, которое также находится в ДНР. Село расположено к югу от города Угледар, приблизительно в 50 км от Донецка.

При этом о выходе к окраинам села российские военные сообщили 30 октября. Бои за Павловку шли в течение двух недель. И со стороны России, и со стороны Украины боевые действия в Донбассе в эти дни называли тяжелыми.