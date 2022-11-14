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В Севастопольской бухте нашли мертвого дельфина

Губернатор Развожаев: в Севастопольской бухте нашли мертвого дельфина

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На пляже в районе села Осипенко в Нахимовском районе Севастополя нашли мертвого дельфина, который, предположительно, является животным, выброшенным из дельфинария. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин. По предварительной информации, возможно, это одна из наших четырех афалин — Зоя», — написал губернатор.

Считать чип дельфина специалистам ветнадзора не удалось, возможно, он ушел глубже в ткани, добавил губернатор. Млекопитающее осмотрели дрессировщики, работавшие с Зоей. Они не нашли характерных признаков следов от уколов — у Зои часто брали кровь на анализ.

«Тем не менее сами дрессировщики говорят, что надо провести дальнейшие действия по опознанию, и только тогда можно будет с уверенностью сказать, Зоя это или нет. Если чип не найдут, значит, это не афалина из дельфинария», — сообщил Развожаев.

2 ноября владелец дельфинария Flipper, который расположен в районе парка Победы в Севастополе, Владимир Калниболотский выбросил четырех дельфинов в море, заявив, что там животным лучше и они сейчас «у себя дома». Глава Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что дельфины десять лет прожили в неволе и могут погибнуть в открытом море, поскольку им будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи.

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На следующий день начался поиск дельфинов. В итоге удалось найти двух из четырех дельфинов, которые прибились к берегу. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что животных отправят в дельфинарий в Коктебеле.

Ранее полиция Севастополя сообщала, что нашла двух мертвых дельфинов. В правительстве Севастополя позже уточнили, что это не те дельфины, которых выпустили из дельфинария.

Полиция Севастополя завела уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животными). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет.

Теги
дельфин Севастополь Михаил Развожаев
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