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Лавров заявил, что носит «умные» часы Huawei, а не Apple

Глава МИДа Сергей Лавров опроверг, что носит «умные» часы Apple
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что носит «умные» часы производства китайской компании Huawei, а не американской компании Apple. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

«Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei», — сказал он.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова днем 14 ноября опубликовала в своем телеграм-канале видео с Лавровым в Индонезии, где проходит саммит G20. Захарова попросила Лаврова отреагировать на сообщения о его госпитализации, которые, по ее словам, распространяли западные СМИ. В момент, когда Захарова обращалась к Лаврову, министр сидел за столом и изучал бумаги, у него на руке видны «умные» часы.

После этого один из пользователей Telegram в комментариях к этому видео посоветовал Лаврову не пользоваться Apple Watch и iPhone, так как эти гаджеты, по его словам, собирают данные о владельце. Захарова в ответ заявила, что часы Лаврова — это не Apple Watch. На вопрос о том, какой телефон у министра, она напрямую не ответила.

О том, что Лаврова госпитализировали, днем 14 ноября сообщило The Associated Press. Агентство писало, что министра якобы доставили в больницу вскоре после прибытия на Бали, где проходит саммит G20 («большая двадцатка»). Агентство Reuters писало, что Лавров проходил обследование. Захарова назвала эти сообщения фейками, а министр в том же видео передал «всем огромный привет».

Лавров возглавляет российскую делегацию вместо российского президента Владимира Путина, который решил не ехать на саммит из-за «обстоятельств». Как говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они «диктуют приоритет нахождения президента» в России.

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