В Египте задержали судно с российскими моряками

Вид на Александрию (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

В порту Александрии задержали пятерых российских моряков и судно, на котором они прибыли в Египет. Об этом сообщили в российском генеральном консульстве в этой стране, передает «РИА Новости».

«Посольство России в Египте и Генеральное консульство плотно занимаются ситуацией вокруг задержанного 4 ноября в порту Александрии грузового судна Soy, среди членов экипажа которого пять российских граждан, в том числе капитан и его старший помощник», — сообщили в дипмиссии.

На борту сухогруза Soy, который ходит под флагом Коморских островов, были лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, уточнили в генконсульстве. Дипломаты запросили у египетских властей разрешение на организацию консульского посещения моряков, как только получили информацию об их задержании. Генконсульство также находятся в постоянном контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, которого предоставил Каир.

Как сообщил Российский профессиональный союз моряков (РПСМ), на борту сухогруза Soy, который пришел в Египет из турецкого Амбарли, находилось 28 тонн медицинского препарата «Трамадол» — это опиоидный синтетический анальгетик. В России это лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и применяется при серьезных травмах, хирургических операциях и запущенных формах онкологии. В Египте трамадол включен в список наркотических средств и запрещен к ввозу. За провоз этого препарата грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Оператором является компания Marine Inspektor Ltd, зарегистрированная в Турции. Согласно данным Marine Traffic, сухогруз находится в Александрии.

По данным профсоюза моряков, задержанных россиян — моряков из Сочи, Керчи и Казани — заключили под стражу в полицейском участке, который находится на территории порта в Александрии десять дней назад, 4 ноября.

Организация также подчеркивает, что члены экипажа Soy не могли знать о содержимом контейнеров: их обязанностью является «исключительно обеспечение сохранности груза при перевозке». «С учетом того, что, как утверждается, груз находился в контейнерах, которые обычно заперты и опломбированы, у экипажа нет доступа к их содержимому», — говорится в сообщении РПСМ.

Ответственность за законность перевозки того или иного груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, если таковой имеется, а также судовладелец, подчеркнули в профсоюзе. Оператором является компания Marine Inspektor Ltd, зарегистрированная в Турции. Согласно данным Marine Traffic, сухогруз находится в Александрии.