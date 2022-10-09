Египетские отельеры выступили за скорейшее введение карт «Мир»

Египетские предприниматели и отельеры обратились в Центробанк Египта с просьбой ускорить процедуру принятия рубля в качестве торговой валюты, а также внедрения в стране платежной системы «Мир». Об этом пишет газета Al-Shorouk со ссылкой на источники в местной туриндустрии.

«Платежная система «Мир» и операции с российским рублем в египетских банках на туристических курортах могут быть задействованы в ближайшие дни», — утверждают источники газеты. Ранее они обратились в ЦБ с требованием ускорить процедуру внедрения российской платежной системы.

Также источники опровергли сообщения о том, что задержка с внедрением связана со вторичными санкциями, которыми США пригрозили странам, которые будут использовать «Мир». Ранее из-за такой угрозы карты «Мир» прекратили использовать ряд банков Турции, Казахстана и Таджикистана.

О переговорах России и Египта по внедрению платежной системы «Мир» стало известно в августе. Тогда же российский МИД сообщил, что Россия ведет такие же переговоры с Китаем и Азербайджаном. Также на разной стадии находятся переговоры с Бахрейном, Индией, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и другими государствами.

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после введения западных санкций на фоне присоединения Крыма. Банк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем. К 2022 году карты «Мир» принимали девять стран.