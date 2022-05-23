Рогозин предложил переименовать Курилы в честь кораблей и моряков

Один из островов глава «Роскосмоса» предложил назвать в честь крейсера «Варяг», второй — в честь канонерской лодки «Кореец», третий — в честь капитана «Варяга» Всеволода Руднева

Вид на Курильские острова (Фото: Данил Годлевский / РИА Новости)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил дать Курильским островам названия в честь кораблей и событий времен Русско-японской войны. С таким предложением он выступил в эфире радио Sputnik.

«Я хотел предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно, в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом» (бронепалубный крейсер Тихоокеанского флота в 1901–1904 годах. — РБК), второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать в честь Всеволода Руднева (контр-адмирал российского флота, командир крейсера «Варяг». — РБК)», — сказал Рогозин.

Группе островов Хабомаи (архипег на севере Курил. — РБК) он предложил дать название архипелага Русских героев моряков-тихоокеанцев.

РБК направил запрос в департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

Курильские острова отошли СССР по результатам Второй мировой войны в 1945 году. Однако в Токио считают Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы необитаемых островов Хабомаи своими регионами, которые в стране называют «северными территориями». В Кремле не раз подчеркивали, что острова принадлежат России.

В апреле японский МИД впервые за 19 лет обозначил Южные Курилы в «Синей книге дипломатии» (публикуется ежегодно с 1957 года. — РБК) как «оккупированные». Токио с 2011 года называет острова «принадлежащими Японии», а формулировку об «оккупации» не использовал с 2003-го.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что острова Курильской гряды являются частью России. «Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — добавил он.

Опрошенные РБК эксперты допустили, что Токио решил использовать термин «оккупация» из-за того, что Россия сочла Японию недружественной страной, а в марте отказалась продолжать переговоры о мирном договоре.