Песков заявил о консенсусе в США насчет «оголтелой русофобской линии»

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Москву расстраивает, что в США наблюдается консенсус по теме русофобии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, печальны ли для России итоги выборов в конгресс и грозят ли они усилением санкционного давления со стороны Вашингтона, передает корреспондент РБК.

«Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция действительно печальна», — сказал Песков.

В начале ноября в США прошли выборы в конгресс. Согласно последним данным CNN, из 435 мест в палате представителей демократы получили 191, республиканцы — 209. Чтобы получить большинство, нужно иметь 218 мест.

Сенат будут контролировать демократы: в верхнюю палату войдут 50 представителей этой партии и 49 республиканцев. Для контроля демократам требуется половина мест, так как еще один мандат принадлежит президенту сената — вице-президенту США и члену Демократической партии Камале Харрис.

Официальные итоги выборов пока не объявлены. Сейчас обе палаты контролируют демократы.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что выборы показали серьезный раскол в США. «Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью — еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», — считает она.