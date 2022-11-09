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Захарова заявила, что выборы в конгресс показали серьезный раскол в США

Представитель МИДа Захарова: выборы в конгресс показали серьезный раскол внутри США
Фото: Jim Vondruska / Getty Images
Фото: Jim Vondruska / Getty Images

Промежуточные выборы в конгресс США показали, что Америка «серьезно расколота», а избиратели не доверяют результатам голосования. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Состоявшееся голосование на промежуточных выборах в конгресс подтвердило то, что было давно очевидно: Америка расколота, расколота серьезно», — сказала она.

Захарова назвала американскую избирательную систему «архаичной». По мнению дипломата, она не гарантирует легитимности электорального процесса. Американские избиратели не доверяют результатам голосования и считают их подтасованными, полагает она. Захарова упомянула «скандальные истории», которые, по ее словам, имели место во время президентских выборов 2020 года в США.

«Нынешняя схватка за контроль над законодательной властью — еще одно проявление глубокого гражданского конфликта и нарушения всех демократических процедур в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона не ждет серьезных изменений политики Вашингтона в отношении России при любом исходе голосования.

Выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Представители Республиканской партии, по предварительным результатам, лидируют на выборах в нижнюю палату парламента. По данным CNN на 19:00 мск, республиканцы получат 201 место в палате представителей против 182 у демократов. В сенате республиканцы получают 49 мест, демократы — 48. Сейчас обе палаты контролируют демократы.

Президент США Джо Байден высказывал мнение, что победа республиканцев на выборах станет проблемой для государства. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — отметил он.

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В Кремле призывали не преувеличивать значение выборов в краткосрочной перспективе и в среднесрочной для будущего российско-американских отношений.

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Мария Захарова Конгресс США США МИД Выборы

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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