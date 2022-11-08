Захарова заявила, что в выборы США вмешивается Трамп, а не Россия

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Если американские журналисты выберут «темой номер один» вмешательство России в промежуточные выборы в США, то это так и будет, считает официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире программы «Прямой контакт», отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о том, успела ли Россия уже вмешаться в американские выборы.

Однако, по ее словам, Москва в выборы не вмешивается. «Нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», — пошутила Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что тема выборов в конгресс — это «внутриполитическая история», добавив, что американским журналистам следует начать «говорить о темах, которые волнуют американского избирателя». Захарова выразила надежду, что в таком случае в США «перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России».

О том, что Россия пытается вмешаться в выборы конгрессменов США, писала со ссылкой на экспертов американской компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности, газета The New York Times. Аналитики Recorded Future обратили внимание на то, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По их мнению, за этим стоит Россия.

Выборы в конгресс США пройдут 8 ноября. Сейчас большинство мест в конгрессе занимают члены Демократической партии — как в палате представителей, так и в сенате. Нынешние выборы называются промежуточными, поскольку выпадают на середину президентского срока. В стране уже началось досрочное голосование, в нем поучаствовал президент Джо Байден.

В палате представителей 435 членов, которые избираются сроком на два года, в сенате — 100 членов, у каждого из них шестилетний мандат. В этом году выборы проходят на 35 мест в сенате и на все места в палате представителей. Последние два года Демократическая партия имела большинство в обеих частях конгресса.

Бывший президент США Дональд Трамп на политическом митинге в штате Огайо заявил, что сделает «большое заявление» 15 ноября — после того, как пройдут промежуточные выборы. Он уверен, что представители Республиканской партии смогут получить большинство в обеих палатах конгресса.