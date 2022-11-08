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Выборы в США ,  
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Захарова заявила, что в выборы США вмешивается Трамп, а не Россия

Мария Захарова: в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Если американские журналисты выберут «темой номер один» вмешательство России в промежуточные выборы в США, то это так и будет, считает официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире программы «Прямой контакт», отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о том, успела ли Россия уже вмешаться в американские выборы.

Однако, по ее словам, Москва в выборы не вмешивается. «Нарушая привычный ход жизни, в американские выборы вмешивается не Россия, а Трамп», — пошутила Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что тема выборов в конгресс — это «внутриполитическая история», добавив, что американским журналистам следует начать «говорить о темах, которые волнуют американского избирателя». Захарова выразила надежду, что в таком случае в США «перестанут наконец кивать на внешний фактор в виде России».

О том, что Россия пытается вмешаться в выборы конгрессменов США, писала со ссылкой на экспертов американской компании Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности, газета The New York Times. Аналитики Recorded Future обратили внимание на то, что в конце лета в социальных сетях активизировались фальшивые аккаунты, публикующие контент, направленный на дискредитацию демократов. По их мнению, за этим стоит Россия.

Выборы в конгресс США пройдут 8 ноября. Сейчас большинство мест в конгрессе занимают члены Демократической партии — как в палате представителей, так и в сенате. Нынешние выборы называются промежуточными, поскольку выпадают на середину президентского срока. В стране уже началось досрочное голосование, в нем поучаствовал президент Джо Байден.

В палате представителей 435 членов, которые избираются сроком на два года, в сенате — 100 членов, у каждого из них шестилетний мандат. В этом году выборы проходят на 35 мест в сенате и на все места в палате представителей. Последние два года Демократическая партия имела большинство в обеих частях конгресса.

Бывший президент США Дональд Трамп на политическом митинге в штате Огайо заявил, что сделает «большое заявление» 15 ноября — после того, как пройдут промежуточные выборы. Он уверен, что представители Республиканской партии смогут получить большинство в обеих палатах конгресса.

Теги
Персоны
Мария Захарова Конгресс США Владимир Соловьев Дональд Трамп

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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