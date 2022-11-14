Кремль заявил о планах Путина огласить послание парламенту в этом году

Владимир Путин (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока планируется до конца года, точной даты еще нет, заявил ТАСС пресс-секретарь Дмитрий Песков. РБК ранее писал со ссылкой на источники, что в Кремле начали подготовку к мероприятию.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — сказал Песков.

В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию полтора года назад — 21 апреля 2021 года.

В сентябре Песков пообещал, что глава государства выступит с посланием до конца этого года: «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет». Тогда Песков добавил, что прямая линия с президентом тоже должна состояться, «но по времени еще предстоит определиться дополнительно».

Как сообщили сегодня источники РБК, еще одно традиционное мероприятие — итоговая пресс-конференция президента, которая с 2012 года проходила в декабре, — в этом году может не состояться. По словам собеседников, решения о том, проводить ли в этом году прямую линию, тоже нет.