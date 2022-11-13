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Байден заявил о конкуренции США и Китая без перерастания в конфликт

Президент Байден заявил о конкуренции США и Китая, но без перерастания в конфликт
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США будут активно конкурировать с Китаем, но так, чтобы эта конкуренция не перерастала в конфликт, говорится в отчете об участии президента Джо Байдена в Восточноазиатском саммите в Камбодже, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Президент Байден также прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что США будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом линии связи открытыми и следя за тем, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт», — говорится в сообщении.

Также американский президент подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Председатель Китая Си Цзиньпин и Байден должны впервые встретиться лично (до этого они общались по телефону и видеосвязи) на саммите G20, который пройдет в Индонезии на Бали 15–16 ноября. В день перед саммитом, 14 ноября, американский президент намерен обсудить с китайским коллегой военную операцию России на Украине, обеспокоенность США по поводу Тайваня и экономического курса Китая, а также ракетные пуски КНДР, сообщал CNBС со ссылкой на представителя администрации США. Позже МИД Китая подтвердил встречу лидеров двух стран.

Отношения между Вашингтоном и Пекином обострились после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай не признает независимость острова и счел приезд Пелоси вмешательством во внутренние дела государства.

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