Bloomberg узнал об идее США применить к Китаю опыт антироссийских мер

США и союзники могут рассмотреть ограничения на экспорт товаров, которые позволяют КНР укреплять военный потенциал. В Совете национальной безопасности США возможность распространения на Китай мер, подобных антироссийским, отвергли

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Власти США при контактах с европейскими коллегами подняли тему возможного использования опыта экспортных ограничений, применяемых к России, в отношении Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с обсуждением источники.

По словам собеседников агентства, Вашингтон и Брюссель сотрудничали при ограничении российского экспорта с начала российской военной операции, и администрация Джо Байдена изучает, как США могут использовать подобный механизм в своих ограничениях в отношении Китая. Пока, впрочем, по данным источников Bloomberg, ЕС не рассматривает возможность наложения ограничений, подобных тем, что используются против России. Но один из собеседников не исключил, что в контексте ограничений могут быть рассмотрены товары, которые Пекин может использовать для укрепления военного потенциала.

Директор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Салони Шарма заявила агентству, что США не рассматривают вопрос распространения экспортного контроля в отношении России на КНР.

Как сообщается на сайте китайского МИДа, в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Вашингтон не должен сдерживать Пекин и оказывать на него давление. «США ввели новые правила экспортного контроля в Китай, ограничивая инвестиции в страну, серьезно нарушая правила свободной торговли и нанося серьезный ущерб законным правам и интересам Китая, что необходимо исправить», — говорится в заявлении китайского МИДа.

Блинкен в «Твиттере» прокомментировал, что обсудил с китайским коллегой «усилия по ответственному управлению конкуренцией между двумя странами».

Стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И заявил, что все стороны должны проявить сдержанность, спокойно принимать решения и увеличить дипломатические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации или выхода ситуации из-под контроля. Как указал министр, «пока есть проблеск надежды, дверь для переговоров закрывать нельзя».

11 октября Минторг США ввел новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. Теперь американским компаниям для экспорта высокопроизводительных чипов, используемых для работы искусственного интеллекта, и для экспорта чипов, производимых за пределами США, но с использованием американского софта и технологий, потребуется специальная лицензия.

Financial Times после этого сообщила, что ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. В их числе американские Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation.