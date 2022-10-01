Новая Каховка вновь подверглась обстрелу
Новая Каховка вновь подверглась обстрелу, там сработала ПВО
Новая Каховка в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны украинских военных, сообщает телеграм-канал «Новокаховская правда».
«Работает ПВО ВС‼️ Три воздушных взрыва‼️» — говорится в сообщении.
Пророссийские власти Новой Каховки неоднократно сообщали об обстрелах. Так, в начале сентября под удар попала Каховская ГЭС, российские ПВО произвели 14 пусков противоракет.
Позднее из-за обстрелов был поврежден магистральный газопровод близ поселка городского типа Брылевка. В результате в Новой Каховке было нарушено газоснабжение.