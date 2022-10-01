Новая Каховка вновь подверглась обстрелу

Новая Каховка в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны украинских военных, сообщает телеграм-канал «Новокаховская правда».

«Работает ПВО ВС‼️ Три воздушных взрыва‼️» — говорится в сообщении.

Новая Каховка — город в 58 км к востоку от Херсона, находится на левом берегу реки Днепр, ниже Каховской ГЭС. Население города в 2020 году составляло 45,8 тыс. человек.

Пророссийские власти Новой Каховки неоднократно сообщали об обстрелах. Так, в начале сентября под удар попала Каховская ГЭС, российские ПВО произвели 14 пусков противоракет.

Позднее из-за обстрелов был поврежден магистральный газопровод близ поселка городского типа Брылевка. В результате в Новой Каховке было нарушено газоснабжение.