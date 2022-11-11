Балицкий заявил об отсутствии планов эвакуировать жителей Запорожья

Евгений Балицкий (Фото: РИА Новости)

В Запорожской области сейчас не рассматривают вопрос об эвакуации жителей, такие меры примут, если будет повышенная угроза для жизни людей, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и [это] будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области», — сказал Балицкий.

Он подчеркнул, что эвакуация из региона на территорию Крыма или других районов России на сегодняшний день не предусматривается.

В середине октября началась эвакуация жителей Херсонской области с правого берега Днепра на левый из-за возможного подрыва Каховской ГЭС и попыток наступления украинских военных. 31 октября власти Херсонской области расширили зону эвакуации до 15 км по обе стороны от реки. Эвакуируемым обещали единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. и возможность оформить сертификат на покупку жилья в России. 7 ноября эвакуация была завершена.

9 ноября Минобороны России объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра. Командующий группировкой войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин объяснил, что держать оборону на правом берегу Днепра бесперспективно из-за «ограниченности района». Суровикин предложил занять оборону по левому берегу реки, а освободившиеся подразделения отправить на другие направления.