Рогов сообщил об ударах российских военных по ВСУ в Запорожской области

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российские военные наносят удары по ВСУ, мешая им собрать силы для атаки на линии фронта в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас наша армия начала наносить превентивные удары, которые рассеивают силы противника, уничтожают их и не позволяют сконцентрировать кулак для атаки», — заявил Рогов, отметив, что уже проведена отработка по военным целям в селах Малые Щербаки и Даниловка, городе Гуляй Поле, а также в ближайшем пригороде Запорожья.

По словам Рогова, удары наносятся по складам с боеприпасами, вооружением и расположениям ВСУ. «Также отработали на правом берегу Днепра, чтобы подавить огневые позиции в Никополе и Марганце, откуда постоянно наносятся удары по территории Запорожской АЭС, Энергодару и его пригороду», — добавил он.

В середине октября Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной частей Каховского водохранилища — со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Однако позже решили сосредоточить войска в западной, северо-западной и юго-западной частях водохранилища вниз по Днепру, уточнял он.

Накануне, 10 ноября, Рогов предположил, что украинские военные рассчитывают выйти к Бердянску, чтобы «разрезать» там российские силы. Целью украинских войск, про его словам, может быть уничтожение сухопутного коридора в Крым.

Кроме того, на запорожское направление были переброшены около 7 тыс. украинских военных, которые прошли «тренировки и обучение на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше», сообщал он ранее. Также Рогов рассказывал о скоплении там более 5 тыс. польских наемников.