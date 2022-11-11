Посол ответил на отказ США считать Россию страной с рыночной экономикой

Решение Министерства торговли США перестать считать Россию страной с рыночной экономикой в своих антидемпинговых процедурах противоречит логике. Такое мнение высказал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба дипмиссии в телеграм-канале.

Дипломата попросили оценить публикацию Минфином США генеральной лицензии, разрешающей американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий.

Антонов назвал это решение позитивным, но подчеркнул, что оно не снимает с США «ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры». «В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — добавил он.

В этот же день, 10 ноября, Reuters со ссылкой на заявление Министерства торговли США сообщил, что ведомство перестало считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой из-за «широкого вмешательства» в нее российского правительства. Это дает США право «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванных этим вмешательством, говорилось в документе.