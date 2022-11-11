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Минторг США перестал считать Россию страной с рыночной экономикой

Минторг США отказал России в статусе страны с рыночной экономикой
Министерство приняло такое решение из-за «широкого вмешательства» российского правительства в экономику. Статус страны с рыночной экономикой, который Россия получила в 2002 году, позволяет оспаривать антидемпинговые меры
Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press
Фото: Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

Министерство торговли США перестает считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой, сообщает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что оно выявило «широкое вмешательство» российского правительства в национальную экономику. Это дает Соединенным Штатам право «использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка», вызванных этим вмешательством.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин.



Если США применяют против страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях, и отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли. Это значит, что российские экспортеры, против которых вводятся антидемпинговые меры, могут обжаловать действия властей Соединенных Штатов.

Reuters отмечает, что предоставление России статуса государства с рыночной экономикой со стороны США было важным шагом для вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

В марте 2022 года на фоне военной операции на Украине ВТО получила заявление от 14 членов организации о лишении России режима наибольшего благоприятствования в торговле. В ответ российское представительство в ВТО предупредило об опасностях для многосторонней торговой системы из-за «агрессивных и политически мотивированных» торговых ограничений.

Российский МИД исключил выход страны из организации. Со слов директора департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрия Биричевского, такой шаг не принесет «никаких дивидендов» российской экономике и станет «подарком недругам».

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