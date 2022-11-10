США разрешили транзакции для работы дипмиссий России

Минфин США разрешил транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России

Минфин США разрешил участвовать в транзакциях американским лицам, в том числе для выплаты заработной платы и возмещения расходов российским дипломатическим и консульским миссиям

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разрешило американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Об этом говорится в документе американского ведомства.

«Лицам из США разрешено осуществлять все операции, необходимые для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств России», — говорится в генеральной лицензии.

Речь в документе в том числе идет о выплатах заработной платы и возмещении расходов.

В то же время генеральная лицензия не разрешает:

любое списание средств со счетов Минфина, ЦБ (замороженных в США);

любые транзакции, запрещенные санкциями в отношении России.

Сложности у дипкорпусов России и США продолжаются с 2016 года, когда американские власти заблокировали две загородные резиденции российского представительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также выслали 35 дипломатов. Позднее были закрыты консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства России.