США разрешили транзакции для работы дипмиссий России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 16:00
«Газпром» оценил влияние диверсий на «Северных потоках» на рынок Бизнес, 22:13
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов Общество, 21:53
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 21:52
В «Адане» заявили об отсутствии долгов перед Дзюбой Спорт, 21:50
Вучич признал ошибку в своих прогнозах о «битве за Херсон» Политика, 21:39
Роналду повторит рекорд по количеству чемпионатов мира в карьере Спорт, 21:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден обсудит с Си Цзиньпином Украину и Тайвань Политика, 21:28
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 21:24
США разрешили транзакции для работы дипмиссий России Политика, 21:14
США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 21:01
В Чите покончил с собой глава Федерации панкратиона Забайкальского края Спорт, 21:01
Война санкций ,  
0 

США разрешили транзакции для работы дипмиссий России

Минфин США разрешил транзакции для работы дипломатических и консульских миссий России
Минфин США разрешил участвовать в транзакциях американским лицам, в том числе для выплаты заработной платы и возмещения расходов российским дипломатическим и консульским миссиям
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США разрешило американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий. Об этом говорится в документе американского ведомства.

«Лицам из США разрешено осуществлять все операции, необходимые для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств России», — говорится в генеральной лицензии.

Речь в документе в том числе идет о выплатах заработной платы и возмещении расходов.

В то же время генеральная лицензия не разрешает:

  • любое списание средств со счетов Минфина, ЦБ (замороженных в США);
  • любые транзакции, запрещенные санкциями в отношении России.

Сложности у дипкорпусов России и США продолжаются с 2016 года, когда американские власти заблокировали две загородные резиденции российского представительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также выслали 35 дипломатов. Позднее были закрыты консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торговые представительства России.

Читайте на РБК Pro
10 худших российских акций в 2022 году: стоит ли их покупать на просадке Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого Ни хлеба, ни зрелищ: почему стриминги теряют подписчиков и капитализацию Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня
Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
США транзакции Россия дипмиссия
Материалы по теме
В Газпромбанке предупредили о штрафах из-за американского закона
Финансы
Посол допустил отказы властей США дипломатам в выезде из Вашингтона
Политика
Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл финансовые результаты
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter