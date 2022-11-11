США продлили срок разрешения операций по энергоносителям с российскими банками до мая

США разрешили операции по энергоносителям с российскими банками до мая

Минфин США продлил срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить с Центробанком, ВЭБом, Сбербанком и еще четырьмя банками операции, связанные с энергоносителями. Срок действия разрешения истекал 5 декабря

Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило действие генеральной лицензии, позволяющей проводить операции, связанные с энергоносителями, с попавшими под санкции российскими банками до 15 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина страны.

Операции, в соответствии с документом, разрешается проводить с Центробанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и более.

Под операциями, «относящимися к энергоносителям», понимаются добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, в том числе сырой.

Разрешение касается конденсата, сжиженного природного газа, нефтепродуктов, угля, древесины или сельскохозяйственной продукции, используемой для производства биотоплива. Оно также распространяется на разработку, производство, передачу или обмен энергией «любыми средствами», включая атомную энергию, тепловую и из возобновляемых источников.

OFAC запретило американским лицам осуществлять операции с участием российского Центробанка в конце февраля. Минфин США ввел блокирующие санкции против ВЭБа, Сбербанка, Альфа-банка и других финансовых организаций. Их внесли в санкционный список SDN что предусматривало заморозку активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

Однако затем американское Министерство финансов выпустило несколько генеральных лицензий и разрешило американским компаниям вести операции с Россией в порядке исключения. Сначала лицензия, разрешающая сделки с энергоносителями, действовала до 24 июня, затем ее продлили до 5 декабря.