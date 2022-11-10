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Британия заявила о скором завершении поставок 1 тыс. зенитных ракет Киеву

Великобритания завершит поставку около 1 тыс. зенитных ракет Украине в скором времени, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«Министр обороны Бен Уоллес объявил, что Великобритания в ближайшее время завершит поставку примерно 1 тыс. дополнительных зенитных ракет вооруженным силам Украины», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о пусковых установках и ракетах, которые способны сбивать цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.

В середине октября Великобритания решила поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут использоваться американскими зенитными комплексами NASAMS. «Я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM на Украину. Это оружие поможет ей защитить свое небо от нападений и укрепить свою общую противоракетную оборону наряду с американскими NASAMS», — заявил Уоллес.

Помимо новых ракет, Великобритания также собиралась передать «сотни» менее мощных ракет противовоздушной обороны, а также беспилотники и еще 18 гаубичных артиллерийских орудий, передавал Sky News.

Теги
Великобритания Украина зенитные ракеты поставки оружия Военная операция на Украине
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