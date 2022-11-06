Сунак подчеркнул важность отказа от ископаемого топлива из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Cунак пообещает ускорить переход Великобритании на возобновляемые источники энергии в своем выступлении на конференции ООН по изменению климата COP27 в Шарм-эш-Шейхе, говорится в заявлении, распространенном его офисом, где приводятся фрагменты его речи.

Из нее следует, что ситуация вокруг Украины лишь подчеркнула важность отказа от ископаемого топливо, в частности обвиняя Россию в манипулировании ценами на рынке на фоне санкций. Сунак также расскажет, что Британия собирается работать с зарубежными союзниками над вопросом «зеленого перехода».

«Нам нужно двигаться дальше и быстрее, чтобы перейти на возобновляемую энергию, и я позабочусь о том, чтобы Великобритания была в авангарде этого глобального движения», — говорится в заявлении (цитата по Reuters).

Сунак изначально не собирался на конференцию, однако после критики со стороны активистов по защите окружающей среды 2 ноября он все же принял решение принять участие в саммите. Великобритания принимала прошлогодний саммит COP26 в Глазго.

Британский король Карл III, в свою очередь, отказался от участия в конференции, хотя изначально планировал выступать на ней. В начале октября от визита в Египет его отговаривала бывший премьер Лиз Трасс.

Вместо посещения саммита монарх 4 ноября провел в Букингемском дворце прием по климату для международных деятелей, включая специального посланника США по климату Джона Керри.

Российская делегация также примет участие в конференции. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов, который будет в составе делегации, рассказал РБК, что российская сторона будет продвигать на конференции «технологическую нейтральность стран, доступ к технологиям с точки зрения низкоуглеродки».