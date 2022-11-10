РЖД снова обратились в Совет ЕС по вопросу отмены санкций

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РЖД обратились в Совет ЕС с просьбой как можно скорее рассмотреть заявление об отмене санкций против компании. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«ОАО «РЖД» направило обращение в Совет Европейского Союза (Совет ЕС) о необходимости скорейшего рассмотрения заявления об отмене санкций и принятия по нему объективного решения. С момента подачи заявления в Совет ЕС прошло более трех месяцев, однако оно до сих пор не рассмотрено», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что компанию не уведомили о причинах длительной задержки в рассмотрении, что может говорить «о степени пренебрежения и безразличия, с которой в Совете ЕС относятся к российским гражданам».

Евросоюз ввел санкции против РЖД 26 февраля в ответ на военную операцию на Украине. Тогда же госкомпания попала в санкционный список Канады, а месяц спустя — Великобритании.

Из-за экспортных ограничений в отношении железнодорожной техники Siemens вышла из совместных предприятий с РЖД: в мае «дочка» компании «Сименс Мобильность», которая производила в России электрички «Ласточка» и грузовые электровозы и обслуживала «Сапсаны», расторгла договор с холдингом. РЖД сообщали, что продолжат техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек» после ухода Siemens». Позже суд передал РЖД оборудование Siemens для обслуживания «Сапсанов».

19 июля «РЖД» направили в Совет Евросоюза заявление с призывом отменить введенные ЕС против компании санкции. В документе отмечалось, что санкции противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого Евросоюза. По мнению компании, ограничения направлены на затруднение выполнения социально значимых и гуманитарных функций и являются дискриминационными по отношению к населению России. Холдинг указывает, что Совет ЕС классифицирует поезда как «предметы роскоши» для российских граждан и санкциями блокирует их поставки и ремонт, тем самым создавая угрозу безопасности перевозок. При этом в Евросоюзе железнодорожный транспорт позиционируется как массовый, отметили в РЖД.