РЖД призвали ЕС отменить санкции против компании

Санкции мешают РЖД выполнять социально значимые и гуманитарные функции, препятствуют ведению бизнеса и являются дискриминационными по отношению к россиянам, заявили в холдинге

Фото: Сергей Гусев / ООО «РЖД ТВ»

«Российские железные дороги» (РЖД) направили в Совет Евросоюза заявление с призывом отменить санкции против холдинга, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В холдинге заявили, что меры безосновательны, мешают ведению бизнеса, а также противоречат нормам международного права и актам самого ЕС. Они «направлены на ограничение возможностей ОАО «РЖД» выполнять социально значимые, гуманитарные функции» и являются дискриминацией населения России, считает компания.

Холдинг указывает, что Совет ЕС классифицирует поезда как «предметы роскоши» для российских граждан и санкциями блокирует их поставки и ремонт. «При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», — отмечают в РЖД.

Из-за экспортных ограничений в отношении железнодорожной техники Siemens вышла из совместных предприятий с РЖД, напомнили там: в мае «дочка» компании «Сименс Мобильность», которая производила в России электрички «Ласточка», грузовые электровозы, а также обслуживала «Сапсаны», расторгла договор с холдингом. Тогда представитель РЖД сообщал, что техобслуживание поездов продолжится в рамках российского законодательства под руководством и контролем холдинга.

В пресс-службе РЖД добавили, что считают бесперспективным оспаривать санкции в суде. Однако компания надеется, что Совет ЕС рассмотрит «доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности ЕС и внутренних противоречий в санкционных актах».

Евросоюз ввел санкции против РЖД 26 февраля, это произошло вскоре после того как власти России признали независимость ДНР и ЛНР и начали военную операцию на Украине. Тогда же госкомпания попала в санкционный список Канады, а месяц спустя — Великобритании.