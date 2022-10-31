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Посольство России осудило снос советских мемориалов в Латвии

МИД России отреагировал на снос советских мемориалов в Даугавпилсе. Посольство обвинило власти Латвии в наплевательстве на мнение сотен тысяч граждан собственной страны
Фото: RUSEMBAS / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: RUSEMBAS / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Посольство России в Риге осудило снос памятников советским воинам в Даугавпилсе и на Кургане Дружбы, заявлено на странице посольства в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации).

«С чувством глубокого возмущения восприняли известие о демонтаже мемориалов в Даугавпилсе и на Кургане Дружбы. Грубо проигнорировав предписания Комитета ООН по правам человека и фактически наплевав на мнение сотен тысяч жителей собственной страны, правящая верхушка Латвии продолжает цинично и демонстративно глумиться над памятью павших героев, спасших латышский этнос от тотального истребления», — говорится в сообщении.

Посольство призвало международные организации и правозащитников дать оценку «варварским выходкам латвийской правящей верхушки».

Памятники советским воинам в Даугавпилсе снесли в ночь с 30 на 31 октября. Власти Латвии признали их «прославляющими советский оккупационный режим». Речь идет о стеле в сквере Славы и мемориале на улице 18 Ноября. Власти Даугавпилса пытались отстоять монументы, в частности оспорить решение о сносе в Конституционном суде.

У памятника в сквере Славы накануне вечером собрались жители, выступающие против демонтажа. К нему принесли цветы и свечи. Полиция оцепила монумент. Были задержаны 37 человек, на них составлены протоколы, сообщает Delfi.

Курган Дружбы был воздвигнут в 1959 году на пересечении границ Латвии, Белоруссии и России в память о дружбе народов трех стран. На него с каждой стороны ведет аллея. На вершине растет дуб — символ дружбы народов. С латвийской стороны 29 октября начали демонтировать мемориальные плиты на аллее.

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