Эрдоган заявил о планах продолжать телефонные переговоры с Путиным

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Турции Реджеп Эрдоган готов продолжить контакты по телефону с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом он заявил журналистам в аэропорту Анкары перед вылетом в Самарканд на саммит Организации тюркских государств, передает Sabah.

Турецкий президент ожидает, что, если Россия примет участие в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, «будет и возможность встречи с глазу на глаз». В противном случае, по его словам, он продолжит «телефонную дипломатию», чтобы «обеспечить мир».

Эрдоган добавил, что Турция продолжает работать в качестве посредника между Россией и Украиной. По его словам, у него установился высокий уровень доверия с Путиным, без которого невозможно было бы возобновление участия России в сделке по вывозу зерна с Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву на саммите «Группы двадцати» представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что Путин не приедет, но выступит на одной из встреч в онлайн-формате.

22 июля в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. 29 октября, после атак украинских беспилотников на Севастопольскую бухту, российская сторона объявила о приостановке участия в зерновой сделке. Минобороны России обвинило Украину в использовании гуманитарного маршрута для боевых действий и потребовало от нее обязательств не делать этого.

2 ноября ведомство заявило, что при содействии Турции получило гарантии Киева о неиспользовании коридоров для атак. Песков сказал, что «работа, которая была проведена Анкарой и военными турецкими, дипломатами турецкими и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки». После получения гарантий Украины Россия возобновила участие в зерновой сделке. При этом срок действия соглашения, заключенного летом в Стамбуле, истекает 19 ноября. По словам Пескова, решение России возобновить свое участие в сделке не означает, что она будет продлена после этого срока.